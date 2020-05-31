Son dakika... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı bu gece sona erecek olan iki günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamadı "Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz." uyarısında bulunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.



İçişleri Bakanlığı 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığını bildirdi.

