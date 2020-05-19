Son dakika... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması
Son Dakika Haberleri.. İçişleri: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'ta saat 00.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek."
İçişleri: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'ta saat 00.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. "15 Mayıs saat 00.00 ile 19 Mayıs saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız