Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6835
  • 6,2501
  • 277.851
  • 101573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü vurgusu yapıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Billur Kalkavan'dan şoke eden mesaj itirafı!
Demet Akalın o vasiyeti duyunca gözyaşlarını tutamadı
Kemal Doğulu hayatının şokunu yaşadı!
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
Boşanma sonrası ilk görüntü
<p>Hayatını eğitime adayan Balıkesirli Ömer Ünal, 86 yaşında ikinci üniversiteden mezun oldu. Yaşadı

86 Yaşında İkinci Üniversiteden Mezun Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Makaslayan TIR yolu kapattı...