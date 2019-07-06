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  3. İçişleri Bakanlığı: Hatay Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hatay Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hatay Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "  denildi.

İHA

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