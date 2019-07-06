İçişleri Bakanlığı: Hatay Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. " denildi.
İHA