Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi' denildi.
Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.
AA