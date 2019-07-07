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  3. Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi' denildi.

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AA

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