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  3. Son dakika... Bakan Soylu, görevden alınan HDP'lilere yüklendi

Son dakika... Bakan Soylu, görevden alınan HDP'lilere yüklendi

Son dakika... Bakan Soylu, görevden alınan HDP'lilere yüklendi

İçişleri Bakanı Soylu, görevden alınan Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir başkanlarına ilişkin "Biri de çıkıp 'Benim terörle bağlantım yok, bana iftira attılar' demiyor. Teröristlere moral ve mama o belediyelerden gidiyordu. Seçilmişlik değerlidir ama Truva Atı değildir" diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."

Soylu ,"3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, “Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır” dedi.

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