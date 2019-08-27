Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan hediye açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O hediyeyi ben de arıyorum, neredeymiş. Bunların hepsi uydurulmuş işlerdir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
THK'YA SUÇ DUYURUSU
Yakın döneme kadar usulsüzlükler saptandı. 26 Haziran'dan beri THK yönetimi boşluktadır.
40 BİN TL'LİK HEDİYE İDDİASI
Bu hediye neymiş ben de arıyorum. Konuyla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum.