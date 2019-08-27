Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan hediye açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

THK'YA SUÇ DUYURUSU

Yakın döneme kadar usulsüzlükler saptandı. 26 Haziran'dan beri THK yönetimi boşluktadır.

40 BİN TL'LİK HEDİYE İDDİASI

Bu hediye neymiş ben de arıyorum. Konuyla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum.