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  3. Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan hediye açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan hediye açıklaması

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan hediye açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O hediyeyi ben de arıyorum, neredeymiş. Bunların hepsi uydurulmuş işlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

THK'YA SUÇ DUYURUSU

Yakın döneme kadar usulsüzlükler saptandı. 26 Haziran'dan beri THK yönetimi boşluktadır. 

40 BİN TL'LİK HEDİYE İDDİASI

Bu hediye neymiş ben de arıyorum. Konuyla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum.

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