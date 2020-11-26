Bakan Soylu: "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğü kaydedildi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.



Bakan Soylu, yıl içerisinde yapılan güvenlik operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı." dedi.

Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.