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  3. HDP'li belediyede taciz iddiası! Gözaltına alındı

HDP'li belediyede taciz iddiası! Gözaltına alındı

HDP'li belediyede taciz iddiası! Gözaltına alındı

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

AA

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