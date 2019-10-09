Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri... Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor. Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor. Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

AA