  • $5,8193
  • 6,5936
  • 249.861
  • 93.213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel Haberleri
  • Son dakika... Hakurk'ta komandolara saldırı girişiminde bulunan teröristlere anında karşılık verildi
12 Haziran 2019 Çarşamba 11:28 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:58

Son dakika... Hakurk'ta komandolara saldırı girişiminde bulunan teröristlere anında karşılık verildi

Son dakika... Hakurk'ta komandolara saldırı girişiminde bulunan teröristlere anında karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi.

(İHA)

Türk Pilotların F-35 Eğitimleri Durduruldu

<p>Hatay’da, su kuyusuna düşen yavru kirpi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.</p> <p>Olay, Antakya i

İtfaiye Ekipleri Kurtardıkları Kirpiyi Şırıngayla Besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı

Son 1 yılda en çok kazanan 100 sporcu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.