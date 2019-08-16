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  3. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Merkez Kırıkdağ bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AA

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