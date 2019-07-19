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Son dakika: Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

Son dakika: Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD Göç İdaresi'ne gönderildi.

Son dakika haberi... Rıza sarraf davasında yargılandıktan sonra "32 ay hapis cezasına" çarptırılan ve ABD'de  tutuklu bulunan Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı. Atilla'nın, ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinden tahliye edildi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye edildi. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye olan Atilla, bugün serbest bırakıldı. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

DAVANIN TEK SANIĞI

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 AY HAPİS ALDI

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından BankaIclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

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