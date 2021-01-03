  • $7,4343
  • 9,0797
  • 452.981
  • 1476.72
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberleri... Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
03 Ocak 2021 Pazar 01:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

Son dakika haberleri... Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama
AA

Dışişleri Bakanlığı, 56 kişinin hayatını kaybettiği Nijer'deki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 Ocak'ta, Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında tamamı sivil 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

<p>Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsün gölgesi altında geçip gitti. Bu süreçte

Umutsuzluktan nasıl kurtulabiliriz?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

Barakada kumar oynayanlara baskın

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.