Son dakika haberleri... THY, yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.