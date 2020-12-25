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  • Son dakika haberleri... THY, yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirdi
25 Aralık 2020 Cuma 19:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... THY, yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirdi

Son dakika haberleri... THY, yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirdi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

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