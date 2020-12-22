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22 Aralık 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
DHA

Şişli'den gelen son dakika haberine göre, iki kişi, polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de, polis merkezi önünde bir kişi, 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.

DHA'da yer alan habere göre, silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. 

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