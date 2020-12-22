22 Aralık 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
DHA
Şişli'den gelen son dakika haberine göre, iki kişi, polis merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'de, polis merkezi önünde bir kişi, 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.
DHA'da yer alan habere göre, silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.