Son dakika haberleri... Rehin aldığı annesini başından vurdu: Gaziantep'te vahşet

İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası 32 yaşındaki Uğur Dönmez, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldı. Polis ekiplerinin, ‘teslim ol’ çağrısına olumsuz yanıt vererek 55 yaşındaki annesi Vesile Dönmez'i başından ateş ederek öldüren Uğur Dönmez, eve giren özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen ve 15 gündür ilaçlarını kullanmayan Uğur Dönmez, öğleden sonra yalnız oldukları esnada annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla Dönmez ailesinin yaşadığı evin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Teslim olması yönünde yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Uğur Dönmez'i ikna etmek için İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve Belediye Başkanı Kemal Vural da çaba gösterdi. Ancak, ikna çalışmaları devam ederken Uğur Dönmez, rehin aldığı annesinin başına pompalı tüfekle ateş etti. Teslim olmayan ve kilitlediği eve kimsenin yaklaşmamasını isteyen Uğur Dönmez'i ikna etmesi için çelik yelek giydirilen babası da Bahattin Dönmez de çabaladı. Ancak, 45 dakika süren çabaya rağmen sonuç alınamayınca, özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen evde özel harekatçılar, Uğur Dönmez'i gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri ise evde kanlar içerisinde bulunan Vesile Dönmez'in yaptıkları kontrolde yaşamını yitirdiğini saptadı. Vesile Dönmez'in cansız bedeni, savcılığın yaptığı inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada olayı duyarak Dönmez ailesinin evinin bulunduğu sokağa gelen akrabaları da Vesile Dönmez'in ölüm haberi ile gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan Uğur Dönmez'in emniyette sorgulanmasına başlandığı belirtildi.