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28 Aralık 2020 Pazartesi 18:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
DHA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı. Sofuoğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Başsavcılık tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu. 

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