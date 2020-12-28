Son dakika haberleri... Prof. Dr. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Başsavcılık tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere neden olmuştu.