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  • Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan görüntü: Yılbaşı öncesi akın ettiler
29 Aralık 2020 Salı 18:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan görüntü: Yılbaşı öncesi akın ettiler

Son dakika haberleri... Marmaris'te korkutan görüntü: Yılbaşı öncesi akın ettiler
DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesinde yoğunluk oluştu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktadan geçiş yapan yaklaşık 3 bin aracın 2 bin 800'ünü ticari araçların oluşturduğu belirtildi.

Marmaris ilçe girişindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetimler artırıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktadan geçiş yapan yaklaşık 3 bin aracın 2 bin 800'ünü ticari araçların oluşturduğu belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün yapılan rutin denetimler, yılbaşı öncesi sıklaştırıldı. Bugünden itibaren 24 saat denetim başlatan jandarma ekipleri, sürücülerin evraklarını inceledi.

İlçeye giriş yapan sürücülerle yolcuların ateşi ölçüldü, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Saat 09.00'da başlayan denetimlerde, 6 saat içinde geçiş yapan 3 bin araç denetlendi. Bu araçlardan 2 bin 800'ünün ticari araç olduğu belirtildi. Yol denetimlerinin 3 Ocak 2021 Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Araç sürücülerinden Seçkin Uzar, "Marmaris'te yaşıyorum ve ticaretle uğraşıyorum. Pandemi döneminde denetimlerin artırılması çok önemli ve şart. En azından bir vaka karşısında önceden tespiti yapılır diye umuyorum" dedi.

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