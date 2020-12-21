  • $7,6437
  • 9,3471
  • 462.017
  • 1384.43
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberleri... Kocaeli'nde şaşkına çeviren baskın: Evden onlarca piton yılanı ve örümcek çıktı
21 Aralık 2020 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kocaeli'nde şaşkına çeviren baskın: Evden onlarca piton yılanı ve örümcek çıktı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nde şaşkına çeviren baskın: Evden onlarca piton yılanı ve örümcek çıktı
İHA

Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kertenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirildi. Evde bulunan hayvanlara ise el konularak, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’nde polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki bir eve yapılan baskında çok sayıda yılan, kertenkele, örümcek ve kurbağa ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir eve baskın yaptı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aramada 16 adet Piton Yılanı, 38 adet değişik cinslerde Kertenkele, 53 adet değişik cinslerde Örümcek, 2 adet Kurbağa ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Evde bulunan hayvanlara ise el konuldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

<p class='MsoNormal'>Kanal D'de ekrana getirilen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları 'İzmirl

Coşkun Sabah'ın röportajının ses kayıtları ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik başladı

Buzdolabına sakın koymayın! Bu şekilde tüketilirse hasta ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.