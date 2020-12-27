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  • Son dakika haberleri... Kepenge vurup gizlice girdiler, polis baskınıyla şaşkına döndüler
27 Aralık 2020 Pazar 18:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kepenge vurup gizlice girdiler, polis baskınıyla şaşkına döndüler

Son dakika haberleri... Kepenge vurup gizlice girdiler, polis baskınıyla şaşkına döndüler
DHA

İstanbul'da polis, kısıtlamaya rağmen gizlice girilip kumar oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesti.

DHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.

Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı.

Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü.

Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.

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