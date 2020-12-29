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29 Aralık 2020 Salı 23:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iki İETT otobüsüne saldırı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de iki İETT otobüsüne saldırı
DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kağıthane'de, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Yol kenarından yapıldığı tespit edilen saldırıda, iki otobüsün de camları kırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, TEM-Okmeydanı Bağlantı Yolu Nurtepe Viyadüğü mevkiinde 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy seferini yapan, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Yol kenarından yapıldığı tespit edilen saldırıda atılan taşlar, peş peşe giden iki otobüsün de kapı camını kırarak içeri düştü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüslerin sürücüleri, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzaklaşarak 1 kilometre ileride araçları yol kenarına çekti.

Yapılan hasar tespitinin ardından otobüsler garaja çekildi. Polis, saldırganların tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

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