  • $7,5769
  • 9,2391
  • 457.304
  • 1426
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
24 Aralık 2020 Perşembe 19:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. "  

<h3>Bahçeli'den önemli açıklamalar</h3><h3>'KILIÇDAROĞLU, ŞANZIMAN DAĞITTI'</h3><p>İl Başkanları Top

24 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Barakada kumar oynayan 16 kişiye baskın! 50 bin 400 TL para cezası uygulandı

İngiltere'de market ürünlerine 3 paket kuralı getirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.