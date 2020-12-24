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  • Son dakika haberleri... Fatih'te yangında can pazarı: 4 katlı apartmanda mahsur kaldılar
24 Aralık 2020 Perşembe 21:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Fatih'te yangında can pazarı: 4 katlı apartmanda mahsur kaldılar

Son dakika haberleri... Fatih'te yangında can pazarı: 4 katlı apartmanda mahsur kaldılar
DHA

Fatih'te 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında 22 kişi dumandan etkilendi. Ekipler, binada mahsur kalanları kurtararak yangına müdahale etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir apartmanda iddiaya göre çocukların devirdiği elektrik sobasından yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, yangın, saat 20.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı. Çocukların devirdiği elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın sonucu dumanların kapladığı apartmanda bulunan kişiler mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aparmanda mahsur kalanları kurtararak yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 22 kişinin kimilerine ambulansta müdahale edilirken, bir kısmı ise hastanelere kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı. 

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