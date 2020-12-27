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  • Son dakika haberleri... Eskişehir'de pes dedirten olay: Çekiciyle uyuşturucu satarken yakalandılar
27 Aralık 2020 Pazar 18:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Eskişehir'de pes dedirten olay: Çekiciyle uyuşturucu satarken yakalandılar

Son dakika haberleri... Eskişehir'de pes dedirten olay: Çekiciyle uyuşturucu satarken yakalandılar
DHA

Eskişehir'de polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken yakalandı.

Eskişehir’de polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Dün kimliği tespit edilen 2 şüpheli çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu.

İçindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanmamak için çekici kullandıkları ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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