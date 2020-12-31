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31 Aralık 2020 Perşembe 18:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "cuma namazı" hatırlatması

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "cuma namazı" hatırlatması
AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun."

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