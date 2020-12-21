Son dakika haberleri... Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'da yer alan son dakika habere göre, şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.