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21 Aralık 2020 Pazartesi 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
DHA

Bursa'da, FETÖ'nün ‘gaybubet' evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'da yer alan son dakika habere göre, şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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