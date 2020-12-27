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27 Aralık 2020 Pazar 18:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Atık toplarken çöken duvarın altında kalmıştı: Devran'dan acı haber

Son dakika haberleri... Atık toplarken çöken duvarın altında kalmıştı: Devran'dan acı haber
DHA

Diyarbakır'da, dün 2 katlı metruk evde atık toplarken çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralanan 17 yaşındaki Devran Onay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplarken çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralanan Devran Onay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, olay, dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 247'nci sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk eve atık toplamaya giden Devran Onay, duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Onay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Onay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Onay, Mardin Kapı Mezarlığı'na defnedildi.

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