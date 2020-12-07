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07 Aralık 2020 Pazartesi 18:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Aşı dolandırıcılarına karşı uyarı: İtibar etmeyin

Son dakika haberleri... Aşı dolandırıcılarına karşı uyarı: İtibar etmeyin
AA

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

SİBERAY, aşı dolandırıcılığıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."

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