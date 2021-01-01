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01 Ocak 2021 Cuma 21:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Antalya'da Ukrayna uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'da Ukrayna uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
AA

Antalya'da yaşayan Ukrayna uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu. 70 yaşındaki kişinin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı uyruklu kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash'ın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, banyoda hareketsiz halde buldukları Lukash'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Lukash'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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