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25 Aralık 2020 Cuma 00:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ankara'dan konvoy halinde geldiler: 61 ambulans İstanbul'da

Son dakika haberleri... Ankara'dan konvoy halinde geldiler: 61 ambulans İstanbul'da
DHA

Ankara'dan Sağlık Bakanlığına ait depodan konvoy halinde yolan çıkan 61 ambulans İstanbul'a ulaştı. Ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilecek, bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

Ankara'dan yolan çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilecek, bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan saat 14.00'de hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne geldi. Konvoy halinde ilerleyen ambulanslar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken görsel şölen oluşturdu.

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak.

Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilirken bir kısmı ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında kullanılacak.

Öte yandan İstanbul'a giriş yapan ambulansların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptığı anlar havadan da görüntülendi.

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