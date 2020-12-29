29 Aralık 2020 Salı 19:52 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... AK Parti'den Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama: Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Çelik, "Çelik, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.