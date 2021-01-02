02 Ocak 2021 Cumartesi 00:57 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... 5 üniversiteye yeni rektör atandı
AA
Başkan Erdoğan tarafından 5 üniversiteye rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'da yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.