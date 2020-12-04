Son dakika haberler... Muharrem İnce'den CHP'ye cinsel taciz çıkışı: Utanıyorum

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi. Parti kurma hazırlığında olan İnce, CHP'deki taciz iddialarıyla ilgili "Utanıyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, CHP yönetiminin militan bir anlayış içerisinde olduğunu belirterek, "Bu kafayla giderlerse partiyi baraja taktırırlar. Bundan da hiç kuşkum yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

"GİZLEMEMELİLER"

Taciz olayından çok rahatsızlık duyduğunu kaydeden İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" dedi.

"HER GÜN YENİ SKANDAL"

İnce "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" şeklinde konuştu.