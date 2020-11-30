30 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:
Son dakika MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3gABJSV9Dd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020