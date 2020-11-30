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  • Son dakika MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
30 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

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