Son dakika haberler... İran'dan çarpıcı açıklama: Fahrizade suikastının arkasında Mossad var

İran'ın Rusya Büyükelçisi: yaptığı son dakika açıklamasında, "Nükleer Bilimci Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad ve İran'da yasaklı olan Halk Mücahitleri Örgütü suikaste karıştı." dedi.

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