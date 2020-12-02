02 Aralık 2020 Çarşamba 12:33 | Son Güncelleme:
Son dakika haberler... İran'dan çarpıcı açıklama: Fahrizade suikastının arkasında Mossad var
İran'ın Rusya Büyükelçisi Fahrizade suikastının arkasında Mossad ve İran'da yasaklı olan Halk Mücahitleri Örgütü'nün yer aldığını öne sürdü.
İran'ın Rusya Büyükelçisi: yaptığı son dakika açıklamasında, "Nükleer Bilimci Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad ve İran'da yasaklı olan Halk Mücahitleri Örgütü suikaste karıştı." dedi.
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