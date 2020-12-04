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  • Son dakika haberler... İHA merkezini gizlice görüntülediler: 2'si Rus 3 kişi yakalandı
04 Aralık 2020 Cuma 23:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İHA merkezini gizlice görüntülediler: 2'si Rus 3 kişi yakalandı

Son dakika haberler... İHA merkezini gizlice görüntülediler: 2'si Rus 3 kişi yakalandı
AA

İstanbul Valiliği, İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İHA Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu bölgeyi izinsiz görüntülediği tespit edilen 2'si Rus 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, izinsiz görüntü çektikleri belirlenen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nin dün saat 10.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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