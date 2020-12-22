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  • Son dakika haberler: 6 milyar dolarlık keşif! 3,5 milyon onsluk altın rezervi tespit edildi
22 Aralık 2020 Salı 14:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 6 milyar dolarlık keşif! 3,5 milyon onsluk altın rezervi tespit edildi

Son dakika haberler: 6 milyar dolarlık keşif! 3,5 milyon onsluk altın rezervi tespit edildi

Son Dakika Haberleri.. Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.

Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildiği bildirildi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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