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  3. Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

(AA)

 

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