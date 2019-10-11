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  3. Son dakika haberi...Pakistan Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Son dakika haberi...Pakistan Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Son dakika haberi...Pakistan Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Başkan Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

AA

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