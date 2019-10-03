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  3. Şovmen Okan Bayülgen'e dolandırıcı şoku! Hukukçu anne ve babasının kart bilgilerini çaldılar

Şovmen Okan Bayülgen'e dolandırıcı şoku! Hukukçu anne ve babasının kart bilgilerini çaldılar

Şovmen Okan Bayülgen'e dolandırıcı şoku! Hukukçu anne ve babasının kart bilgilerini çaldılar

Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasını telefonla arayan kişi, kredi kartı bilgilerini alıp para çekti. Çift, dolandırıldıklarını anlayınca şikayetçi oldu. Dolandırıcı, hapis cezasına çarptırıldı

Sabah'ın haberine göre, Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz" diyerek kart bilgilerini aldılar. Çift, kredi kartlarından izinleri dışında 2 bin 300 liralık harcama yapıldığını tespit edince hemen harekete geçti. 

2 YIL 6 AY HAPİS

Savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişi beraat ederken, kartla harcama yapan Ferhat A. adlı kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

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