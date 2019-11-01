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  3. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

AA

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