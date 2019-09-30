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  3. Son dakika haberi... Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Zap'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

AA

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