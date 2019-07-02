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  3. Zap ve Metina'daki terör hedefleri vuruldu

Zap ve Metina'daki terör hedefleri vuruldu

Zap ve Metina'daki terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla Zap ve Metina bölgelerinde PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

AA

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