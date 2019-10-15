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  3. Yüksekova Belediyesi'ne operasyon! HDP'li başkan ve yardımcısı gözaltına alındı

Yüksekova Belediyesi'ne operasyon! HDP'li başkan ve yardımcısı gözaltına alındı

Yüksekova Belediyesi'ne operasyon! HDP'li başkan ve yardımcısı gözaltına alındı

Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ile Başkan Yardımcısı İrfan Sarı gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı İrfan Sarı evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar ise Ankara’da gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama yapılarken, gözaltına alınan Sarı ise emniyete götürüldü. Belediye önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İHA

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