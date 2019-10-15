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  3. YPG-PKK'lı teröristlerden Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 sivil şehit, 12 yaralı

YPG-PKK'lı teröristlerden Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 sivil şehit, 12 yaralı

YPG-PKK'lı teröristlerden Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 sivil şehit, 12 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda, 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.


 

 

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