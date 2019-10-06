YPG-PKK'dan küstah tehdit! Mehmetçik eller tetikten bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Ayn el Arab’a fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan operasyon için gelecek haberi bekliyor. Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerin de sürüdüğü öğrenildi. 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü TIR’ların olduğu 20 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Sınırda konuşlu tanklar da harekata hazır bekliyor. Mehmetçik eli tetikte beklerken, Amerikan Wall Street Journal, ABD’li yetkililerin “Harekat başlarsa Türkiye’yi durduramayız” dediğini yazmıştı.

YPG/PKK’DAN KÜSTAH TEHDİT

Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK’nın ana gövdesini oluşturduğu SDG tarafından yapılan açıklamada ‘Türkiye’den gelecek saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt edilmeyeceği’ belirtildi. ABD destekli SDG’nin açıklamaısnda “Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgelerini korumak için her türlü tahrik amaçlı saldırıyı topyekün bir savaşa dönüştürmekte tereddüt etmeyeceklerini” denildi.

BAB VE CERABLUS’TA TERÖR SALDIRILARI

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesi ile Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kabbasin beldelerinde eş zamanlı olarak 3 terör saldırısı düzenlendi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirilen saldırılarda Kabbasin’de 12, Cerablus kent merkezinde ise 4 olmak üzere 16 sivil yaralandı. Yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Çobanbey’in kuzeyinde meydana gelen patlamada ise ölen veya yaralanan olmadı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU HAREKATA DESTEK VERECEK

‘Milli Ordu’ adı altında birleşen Suriye’nin kuzeybatısındaki muhalif gruplar, Fırat’ın doğusundaki olası bir operasyona destek verecek. Suriyeli silahlı muhalif grupların temsilcileri, açıkladıkları ‘Milli Ordu’ (Ceyşül Vatani) kararından sonra, TSK‘nın Fırat’ın doğusuna düzenlemesi beklenen operasyona destek vereceklerini de duyurdular.

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına alınan bölgeler ile İdlib kentinde faaliyet gösteren silahlı grupları tek çatı altına alan Milli Ordu, Türkiye’nin desteğiyle muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti’nin Savunma Bakanlığı altında görev yapacak. Yeni yapının ana faaliyet alanını İdlib, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri.

DÜZENLİ ORDU KRİTERLERİ

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, “Başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceklerini” duyurdu. Milli Ordu komutanlarından Mustafa Secari de, Milli Ordu komutasında yaklaşık 100 bin savaşçının bulunduğunu belirterek, “İdlib’de terör örgütü HTŞ’yi ya da dışarıda İdlib’e girmeye çalışmaları ya da ateşkesi ihlal etmeleri durumunda Suriye hükümet birliklerini püskürtmek gibi pek çok görevle karşı karşıyayız” dedi.