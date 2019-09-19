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  3. YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'http://sonuc.osym.gov.tr'  sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.  

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. 

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.

 Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. 

AA

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