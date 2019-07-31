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  3. Yılanı vurmak isterken eşini öldürmüştü! Bu karar verildi

Yılanı vurmak isterken eşini öldürmüştü! Bu karar verildi

Yılanı vurmak isterken eşini öldürmüştü! Bu karar verildi

Konya'da, evde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken hamile eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan zanlı, Ali El A.'nın (29) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde çiftlikte çobanlık yapan Suriye uyruklu Ali El A. (29), dün evde gördüğü yılanı av tüfeği ile öldürmek isterken tüfekten çıkan saçmalar eşi Zeynep El A.'ya (21) isabet etmişti.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hamile olduğu belirtilen kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli Ali El A. (29) jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(AA)

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