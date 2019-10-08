Yeşim Salkım haddini aştı! Suriye'de görev yapan astsubaya hakaret etti

Twiter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Yeşim Salkım'a tepkiler anında geldi.

Salkım'a cevap veren bir kullanıcı, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii" ifadelerini yazdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN YANIT

Yanıta sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verirken takipçiden gelen, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." cevabı sosyal medyayı adeta salladı.

Yeşim Salkım, bu sözler sonrası haddini aşarak Suriye'de görev yaptığı ve rütbesinin astsubay olduğu öğrenilen takipçisine "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazarak hakarette bulundu.





'HÜMANİSTLİĞİNİZ BATSIN'

Hakaretin ardından yine de kibarlığı elden bırakmayan ve Salkım'a 'hanımefendi' diye seslenen astsubay cevap olarak attığı tweette 'Bana klavye delikanlısı' deyip engelledi hanımefendi. Bir fotoğraf bırakıyorum buraya belki utanır o yüz varsa tabi. Suriye'de yaşayan çocuklar bunlar. Her gün başlarına bombalar yağan... Hümanistliğiniz batsın!!' ifadelerini kullandı.